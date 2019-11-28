Кириленко: допинг не поможет баскетболистам лучше попадать в кольцо

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил, почему в мировом баскетболе крайне мало скандалов, связанных с допингом.
Кириленко: допинг не поможет баскетболистам лучше попадать в кольцо
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Баскетбол традиционно не замешан в допинговых скандалах, потому что играть в него на допинге сложно, лучше попадать в кольцо от него ты не станешь. Хотя я уверен, что есть отдельные спортсмены, которые могут прибегать к запрещённым средствам. Но мы не участвуем в этом, поэтому мне сложно судить и проецировать эту ситуацию на свой вид спорта, когда ты далёк от этого», — приводит слова Кириленко ТАСС.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Кириленко не исключил, что России придётся отозвать заявку на женский КМ по баскетболу.

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