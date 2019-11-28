Глава РФБ не исключил, что России придётся отозвать заявку на женский КМ по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не исключил, что из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России придётся отозвать заявку на проведение в стране женского Кубка мира 2022 года.

«Если мы рассматриваем одну из санкций, которая говорит о лишении страны турниров, то да, эта заявка будет под вопросом», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Он отметил, что сейчас в международном баскетболе сложились очень дружные отношения и Россия получает много поддержки.

«Но все мы понимаем, что FIBA — структура, которая является частью олимпийского движения, и они обязаны подчиняться. Поэтому если к нам будут применены санкции, плохого отношения к FIBA у нас не будет, мы всё понимаем», — добавил глава РФБ.

В августе было принято решение подать заявку на проведение в России в 2022 году Кубка мира по баскетболу среди женских команд.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Елена Исинбаева высказала мнение, что санкции WADA поставят крест на карьерах многих спортсменов.