Исинбаева считает, что санкции WADA поставят крест на карьерах многих спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева высказала мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России могут поставить крест на карьерах многих российских спортсменов.

«Четыре года — это крест на всей спортивной карьере, потому что Олимпийские игры — событие, к которому спортсмены готовятся всю свою осознанную профессиональную жизнь, это кульминация всей спортивной подготовки, это фантастическое мероприятие, которое должно объединять весь спортивный мир», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Она отметила, что и сама в 2016 году пострадала от коллективных санкций в отношении российских спортсменов, когда не была допущена до Игр в Рио-де-Жанейро.

«Хотя ни я, ни другие члены нашей команды не имели отношения к этому скандалу. И это трагедия, её повторение вычеркнет многих из спорта и убьёт мотивацию им заниматься, потому что решение будет несправедливым», — добавила прославленная спортсменка.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что ОКР сделает всё, чтобы сборная России была на Играх в Токио под российским флагом.