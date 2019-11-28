Поздняков: сделаем всё, чтобы наша команда была в Токио под российским флагом

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что его организация сделает всё возможное, чтобы отечественные спортсмены выступили на Олимпийских играх — 2020 под своим национальным флагом.
Поздняков: сделаем всё, чтобы наша команда была в Токио под российским флагом
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы наша сборная была в Токио под российским флагом. И мы видим к этому объективные предпосылки. Международный олимпийский комитет выпустил пресс-релиз относительно ситуации с возможными санкциями в отношении России, в котором ещё раз подчеркнул, что спортивное движение, Олимпийский комитет России и его члены находятся вне каких-либо подозрений. Это означает, что нет объективных преград для общероссийских спортивных федераций, за исключением ВФЛА, и подавляющего большинства спортсменов для полноценного участия в Олимпиаде», — заявил Поздняков.

Ранее Поздняков обвинил WADA в предвзятости.

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