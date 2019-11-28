Поздняков обвинил WADA в предвзятости
- Reuters
«Вызывает недоумение предложение наложить санкции в отношении руководителей ОКР. Эти обвинения необоснованны и предвзяты. Они недопустимы как с правовой точки зрения, так и с точки зрения элементарной человеческой логики», — цитирует Позднякова РИА Новости.
Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство и применить санкции к России.
Ранее Покровская выразила недоумение, почему санкции применяются к России.