Покровская — о допинговом скандале: непонятно, почему бьют нашу страну

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российского спорта.
Покровская — о допинговом скандале: непонятно, почему бьют нашу страну
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я думаю, что мы в любом случае должны участвовать в Олимпиаде. Четыре года отдано на подготовку. Мы должны участвовать, и мы будем участвовать. Мне непонятно, почему бьют нашу страну. Ведь балуется весь мир, и мы это слышим. Накажите виновных, а остальные почему должны страдать? Олимпиада очень обеднеет, если наша великая страна и наши великие спортсмены не будут участвовать», — цитирует Покровскую РИА Новости.

В случае отстранения России от Олимпийских игр — 2020 отечественным спортсменам придётся выступать в Токио в нейтральном статусе.

Ранее Кириленко заявил, что не верит в жёсткие санкции по отношению к российскому спорту.

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