Покровская — о допинговом скандале: непонятно, почему бьют нашу страну

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российского спорта.

«Я думаю, что мы в любом случае должны участвовать в Олимпиаде. Четыре года отдано на подготовку. Мы должны участвовать, и мы будем участвовать. Мне непонятно, почему бьют нашу страну. Ведь балуется весь мир, и мы это слышим. Накажите виновных, а остальные почему должны страдать? Олимпиада очень обеднеет, если наша великая страна и наши великие спортсмены не будут участвовать», — цитирует Покровскую РИА Новости.

В случае отстранения России от Олимпийских игр — 2020 отечественным спортсменам придётся выступать в Токио в нейтральном статусе.

Ранее Кириленко заявил, что не верит в жёсткие санкции по отношению к российскому спорту.