Кириленко: не верю в жёсткие санкции по отношению к российскому спорту

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал допинговый скандал вокруг отечественного спорта.
Кириленко: не верю в жёсткие санкции по отношению к российскому спорту
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«За ситуацией вокруг РУСАДА и допинговым скандалом мы следим, ведь две наши команды по 3×3 уже отобрались на Олимпиаду в Токио, стартует отбор у мужчин. Но очень тяжело что-то комментировать, не зная подробностей. Я не верю в жёсткие санкции против российского спорта. Спортсмены, которые ни в чём не виноваты и готовятся к Олимпиаде всю жизнь, должны выступить. Преступно лишать их этого права. Возможно, будет история как с зимними Играми в Пхёнчхане — 2018», — цитирует Кириленко «Спорт-Экспресс».

Также Кириленко выразил уверенность, что российский баскетбол не будет подвержен санкциям.

«Если мы говорим про весь этот скандал, то российский баскетбол никогда не был на радарах. Да и баскетбол — это не допинговый вид спорта. Я не знаю, что может помочь попадать в кольцо точнее. Но если будут приняты решения со стороны МОК, то FIBA будет обязана подчиниться и исполнять решения. Но хочется успокоить: МОК — это абсолютно здравая организация, повальных санкций не будет и чистые спортсмены попадут на Олимпиаду», — добавил президент РФБ.

Ранее сообщалось, что президент Федерации плавания России считает разгильдяйство причиной допинговых проблем в стране.

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