Президент Федерации плавания России считает разгильдяйство причиной допинговых проблем в стране

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Олимпийский чемпион президент Федерации плавания России Владимир Сальников заявил, что проблема допинга в стране достигла больших масштабов.
Президент Федерации плавания России считает разгильдяйство причиной допинговых проблем в стране
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Олимпийское движение должно быть сохранено и будет сохранено. Я уверен, что мы выступим на Олимпийских играх. Здравый смысл возобладает. Наверняка идут консультации на различных уровнях. Понятно, что проблема допинга достигла вселенских масштабов, однако многое происходит не со злым умыслом, а по разгильдяйству. С человеческим фактором мы сделать ничего не можем. Уверен, что мы будем и дальше отстаивать интересы спорта и страны на Играх», — цитирует Сальникова «Спорт-Экспресс».

Из-за внесённых в базу данных московской лаборатории изменений Россия может быть не допущена к Олимпийским играм, а Российское антидопинговое агентство — лишено статуса соответствия.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовы обсуждать рекомендации по антидопинговым законам.

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