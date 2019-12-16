СМИ: Теннисиста из топ-30 рейтинга ATP заподозрили в участии в договорных матчах
Как сообщает Die Welt, в настоящее время в мире в договорных матчах принимают участие 135 игроков, среди которых значится теннисист, входящий в топ-30 рейтинга ATP, и на счету которого три титула.
Отмечается, что к расследованию, проведённому телеканалом ZDF и изданием Die Welt, которое длилось около года, уже подключились сотрудники ФБР.
Ранее сообщалось, что Томми Робредо призвал запретить ставки на теннисные матчи.