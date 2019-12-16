СМИ: Теннисиста из топ-30 рейтинга ATP заподозрили в участии в договорных матчах

Теннисист из топ-30 рейтинга Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP) попал в список из игроков, подозреваемых в участив в договорных матчах.

Как сообщает Die Welt, в настоящее время в мире в договорных матчах принимают участие 135 игроков, среди которых значится теннисист, входящий в топ-30 рейтинга ATP, и на счету которого три титула.

Отмечается, что к расследованию, проведённому телеканалом ZDF и изданием Die Welt, которое длилось около года, уже подключились сотрудники ФБР.

Ранее сообщалось, что Томми Робредо призвал запретить ставки на теннисные матчи.