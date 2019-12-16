СМИ: Теннисиста из топ-30 рейтинга ATP заподозрили в участии в договорных матчах

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Теннисист из топ-30 рейтинга Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP) попал в список из игроков, подозреваемых в участив в договорных матчах.
СМИ: Теннисиста из топ-30 рейтинга ATP заподозрили в участии в договорных матчах

    Как сообщает Die Welt, в настоящее время в мире в договорных матчах принимают участие 135 игроков, среди которых значится теннисист, входящий в топ-30 рейтинга ATP, и на счету которого три титула.

    Отмечается, что к расследованию, проведённому телеканалом ZDF и изданием Die Welt, которое длилось около года, уже подключились сотрудники ФБР.

    Ранее сообщалось, что Томми Робредо призвал запретить ставки на теннисные матчи.

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