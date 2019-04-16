Испанский теннисист призвал запретить ставки

Испанский теннисист Томми Робредо призвал запретить ставки на теннисные матчи из-за реакции болельщиков.

«99,9% из нас, теннисистов, против ставок. Я не говорю 100%, потому что кто-то был пойман на них. После каждого проигранного матча я получаю сообщения с оскорблениями семьи, жены, мне угрожали сломать ноги. Думаю, будет лучше, если ставки на теннис отменят вовсе», — заявил Робредо в интервью La Vanguardia.

В настоящее время 36-летний испанец занимает 225-ю строчку в рейтинге ATP. Его лучшей позицией было пятое место. В общей сложности в его активе 17 титулов на турнирах ATP, а также три победы в Кубке Дэвиса, и две — в Кубке Хопмана. На турнирах серии Большого шлема он четырежды выходил в 1/2 финала.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по теннису Марк Лопес подозревается в участии в договорных матчах.