Испанский теннисист призвал запретить ставки

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Испанский теннисист Томми Робредо призвал запретить ставки на теннисные матчи из-за реакции болельщиков.
Испанский теннисист призвал запретить ставки
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«99,9% из нас, теннисистов, против ставок. Я не говорю 100%, потому что кто-то был пойман на них. После каждого проигранного матча я получаю сообщения с оскорблениями семьи, жены, мне угрожали сломать ноги. Думаю, будет лучше, если ставки на теннис отменят вовсе», — заявил Робредо в интервью La Vanguardia.

В настоящее время 36-летний испанец занимает 225-ю строчку в рейтинге ATP. Его лучшей позицией было пятое место. В общей сложности в его активе 17 титулов на турнирах ATP, а также три победы в Кубке Дэвиса, и две — в Кубке Хопмана. На турнирах серии Большого шлема он четырежды выходил в 1/2 финала.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по теннису Марк Лопес подозревается в участии в договорных матчах.

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