Бояринцев предположил, как болельщики ЦСКА воспримут приход Слуцкого в «Рубин»
- РИА Новости
«Считаю, что болельщики ЦСКА нормально воспримут приход Слуцкого в «Рубин». Все должны понимать, что любой человек хочет реализовывать себя в профессии, а также должен заботиться о близких и кормить семью. Конечно, он будет работать тренером. Он же не может пойти устроиться сталеваром», — заявил Бояринцев RT.
Ранее он выразил уверенность, что в Казани футбол не станет популярнее хоккея из-за прихода в «Рубин» Слуцкого.