Бояринцев предположил, как болельщики ЦСКА воспримут приход Слуцкого в «Рубин»

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение о реакции болельщиков московского ЦСКА на назначение экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого в клуб из Казани.
Бояринцев предположил, как болельщики ЦСКА воспримут приход Слуцкого в «Рубин»
  • РИА Новости

«Считаю, что болельщики ЦСКА нормально воспримут приход Слуцкого в «Рубин». Все должны понимать, что любой человек хочет реализовывать себя в профессии, а также должен заботиться о близких и кормить семью. Конечно, он будет работать тренером. Он же не может пойти устроиться сталеваром», — заявил Бояринцев RT.

Ранее он выразил уверенность, что в Казани футбол не станет популярнее хоккея из-за прихода в «Рубин» Слуцкого.

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