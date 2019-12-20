Бояринцев уверен, что в Казани футбол не станет популярнее хоккея

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение, что назначение Леонида Слуцкого главным тренером команды не приведёт к резкому росту популярности футбола в сравнении с хоккеем.
Бояринцев уверен, что в Казани футбол не станет популярнее хоккея
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«Ещё во время моих выступлений местные болельщики предпочитали хоккей. Возможно, лишь в дебютном сезоне в Премьер-лиге, а также в чемпионские годы «Рубин» мог конкурировать с «Ак Барсом» по популярности. По моему мнению, какой бы тренер ни пришёл, в Казани хоккей всё равно будет на ведущих ролях», — заявил Бояринцев RT.

Ранее он рассказал, как на карьере Слуцкого скажется возможная неудача в «Рубине».

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