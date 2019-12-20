Бояринцев рассказал, как на карьере Слуцкого скажется возможная неудача в «Рубине»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение о возможных последствиях для российского специалиста Леонида Слуцкого неудачи в работе с командой.
Бояринцев рассказал, как на карьере Слуцкого скажется возможная неудача в «Рубине»
  • РИА Новости

«Не думаю, что имидж Слуцкого может сильно пострадать. Он специалист с именем. Он и сам понимает, что тренерская профессия связана с риском. Лучше идти на него», — заявил Бояринцев RT.

Ранее он предположил, зачем Слуцкий возглавил «Рубин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить