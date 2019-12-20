Бояринцев рассказал, как на карьере Слуцкого скажется возможная неудача в «Рубине»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение о возможных последствиях для российского специалиста Леонида Слуцкого неудачи в работе с командой.

«Не думаю, что имидж Слуцкого может сильно пострадать. Он специалист с именем. Он и сам понимает, что тренерская профессия связана с риском. Лучше идти на него», — заявил Бояринцев RT.

Ранее он предположил, зачем Слуцкий возглавил «Рубин».