Бояринцев рассказал, как на карьере Слуцкого скажется возможная неудача в «Рубине»
Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение о возможных последствиях для российского специалиста Леонида Слуцкого неудачи в работе с командой.
- РИА Новости
«Не думаю, что имидж Слуцкого может сильно пострадать. Он специалист с именем. Он и сам понимает, что тренерская профессия связана с риском. Лучше идти на него», — заявил Бояринцев RT.
Ранее он предположил, зачем Слуцкий возглавил «Рубин».
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