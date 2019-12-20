Бояринцев предположил, зачем Слуцкий возглавил «Рубин»

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал мнение о причинах, побудивших российского специалиста Леонида Слуцкого возглавить команду.
Бояринцев предположил, зачем Слуцкий возглавил «Рубин»
  • © rubin-kazan.ru

«Для Слуцкого это в определённой степени вызов. Да, мы привыкли видеть этого специалиста в более именитых командах, сражающихся за медали и высокие места. Здесь же идёт борьба за выживание. Значит, нужно работать не только над спортивной составляющей, но и над психологией. Помочь коллективу выжить тоже амбициозная задача. Как мне сказал один из специалистов из штаб-квартиры УЕФА, у каждого тренера свой Монблан», — заявил Бояринцев RT.

Ранее он высказал мнение, что в «Рубине» нет кризиса.

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