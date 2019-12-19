Боброва и Соловьёв о решении Загитовой приостановить карьеру: она человек, а не робот

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Олимпийские чемпионы в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв прокомментировали решение Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Боброва и Соловьёв о решении Загитовой приостановить карьеру: она человек, а не робот
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«У каждого спортсмена свой путь, это уже состоявшаяся личность и спортсменка, нужно просто принять её решение», — приводит слова Бобровой Nevasport.

Соловьёв в свою очередь отметил, что зачастую после Олимпиады спортсмены бывают опустошены и обессилены, а Загитовой удалось провести полтора сезона на очень высоком уровне.

«Она человек, не робот. Столько внимания прессы к нашим девчонкам… Ну оставьте вы их в покое, в конце концов. Невозможно на таком эмоциональном пределе, с таким давлением работать. Встану на защиту любого спортсмена, про которого сначала говорят, какой он молодец, когда завоёвывает медали, а потом — какой нехороший человек, когда решил сделать паузу. Надо поддерживать любимого спортсмена в любых направлениях, какое бы оно ни было», — добавил фигурист.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы. Такое решение фигуристки многими специалистами было расценено как её безвозвратный уход из спорта, однако позднее она выступила с заявлением, в котором опровергла подобные суждения.

Ранее Загитова рассказала о своих тренировках после приостановления карьеры.

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