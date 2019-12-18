Познер: в советские времена был допинг и была государственная программа

Известный телеведущий Владимир Познер заявил, что в СССР работала государственная программа для применения допинга, так как для страны было политически важно достигать высоких результатов.

«Не думаю, что раньше мы были чище. Я не могу называть фамилию человека, который мне рассказывал это. В советское время, по его словам, во время завтрака перед спортсменами стоял стакан с большим количеством различных таблеток. И тренеры следили за тем, чтобы все спортсмены приняли эти таблетки. Так что в советские времена был допинг и была государственная программа», — цитирует Познера АиФ.ru.

Также журналист добавил, что спортивные победы в то время имели политическое значение.

«Возможно, раньше было сложнее это обнаружить, может, WADA менее активно работало. Полагать, что в СССР меньше стремились побеждать и меньше употребляли допинга, наивно. Для Советского Союза победа на чемпионатах мира — это была победа политическая. Доказательство того, что социализм, наш строй — лучше их капитализма. Этому придавалось гораздо большее значение, нежели на сегодняшний день», — добавил телеведущий.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее в WADA заявили, что дела оправданных в CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены.