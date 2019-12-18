В WADA заявили, что дела оправданных в CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены

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Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что в ходе исследований базы данных московской лаборатории были выявлены не только манипуляция с лабораторными образцами, но и подтасовка доказательств.
В WADA заявили, что дела оправданных в CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены
  • Reuters

«Один из экспертов лаборатории являлся ключевым или важным свидетелем процесса МОК. Но мы смогли обнаружить, что часть из его электронных писем была удалена в сообщениях на форуме. Мы сумели все их восстановить. Также были изменены письма, которые указывали на него. Мы смогли восстановить и их», — цитирует Юнгера сайт немецкого телеканала ARD.

Юнгер считает, что выводы возглавляемого им отдела приведут к возобновлению дел в отношении всех или части оправданных CAS российских атлетов, на санкциях против которых перед Олимпиадой в Пхёнчхане настаивал МОК.

«Теперь мы отправим наш отчёт в МОК, сообщив, что свидетель защиты российских спортсменов причастен к сокрытию данных в лаборатории. Думаю, как только всплывут новые доказательства, дело может быть возобновлено», — заявил Юнгер.

Свидетелем защиты является Евгений Кудрявцев. В московской лаборатории он заведовал получением и хранением образцов в 2012—2017 годах.

Ранее в Кремле уточнили, что Колобков был награждён орденом Александра Невского до санкций WADA.

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