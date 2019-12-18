В Кремле уточнили, что Колобков был награждён орденом Александра Невского до санкций WADA

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что министр спорта Павел Колобков был награждён орденом Александра Невского.

«Действительно, он был награждён. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что работа Министерства спорта повлияла на проведение лучшего мирового первенства в истории. При этом Песков подчеркнул, что Колобков был удостоен награды до санкций WADA.

Ранее Колобков поблагодарил главу Международной федерации хоккея за поддержку в вопросе проведения соревнований в России.