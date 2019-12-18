«Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» на клубном чемпионате мира

В полуфинале клубного чемпионата мира «Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у мексиканского «Монтеррея».

Встреча, проходившая на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».

В составе победителей забивали Наби Кейта и Роберто Фирмино, отличившийся на второй добавленной минуте ко второму тайму. Единственный гол «Монтеррея» — на счету Рохелио Фунеса Мори.

В финале турнира «Ливерпуль» встретится с бразильским «Фламенго».

Ранее сообщалось, что Клопп недоволен датами проведения клубного чемпионата мира по футболу.