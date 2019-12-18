«Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» на клубном чемпионате мира
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Встреча, проходившая на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».
В составе победителей забивали Наби Кейта и Роберто Фирмино, отличившийся на второй добавленной минуте ко второму тайму. Единственный гол «Монтеррея» — на счету Рохелио Фунеса Мори.
В финале турнира «Ливерпуль» встретится с бразильским «Фламенго».
Ранее сообщалось, что Клопп недоволен датами проведения клубного чемпионата мира по футболу.