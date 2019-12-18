«Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» на клубном чемпионате мира

Короткая ссылка
В полуфинале клубного чемпионата мира «Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у мексиканского «Монтеррея».
«Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» на клубном чемпионате мира
  • @lfc
  • Twitter

Встреча, проходившая на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».

В составе победителей забивали Наби Кейта и Роберто Фирмино, отличившийся на второй добавленной минуте ко второму тайму. Единственный гол «Монтеррея» — на счету Рохелио Фунеса Мори.

В финале турнира «Ливерпуль» встретится с бразильским «Фламенго».

Ранее сообщалось, что Клопп недоволен датами проведения клубного чемпионата мира по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить