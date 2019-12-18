СМИ: На российского хоккеиста Михеева претендовало 20 клубов НХЛ

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Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев в прошлое межсезонье сумел привлечь интерес 20 клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
СМИ: На российского хоккеиста Михеева претендовало 20 клубов НХЛ
  • Reuters

«Около 20 клубов НХЛ приглашали Михеева, но «Торонто» был его первым выбором, начиная со встречи с руководителями клуба, случившейся в августе 2018 года. Особенно настойчиво интересовались «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс», — написал инсайдер Пьер Лебрюн в Twitter.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Михеев принял участие в 35 матчах за «Торонто», набрав 19 (6 + 13) очков.

Ранее сообщалось, что канадский эксперт скептически отнёсся к лакросс-голу Свечникова.

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