Канадский эксперт скептически отнёсся к лакросс-голу Свечникова

Известный эксперт и аналитик Дон Черри прокомментировал второй в текущем сезоне лакросс-гол российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Это не так уж и впечатляет. Какой молодчик, как там зовут этого ребёнка? Свернишейков? В моё время Максорли и Семенко не потерпели бы подобного», — цитирует Дона Черри в Twitter журналист Алекс Охари.

Андрей Свечников является единственным игроком в истории НХЛ, забрасывавшим лакросс-гол. Марти Максорли и Дейв Семенко являются одними из самых жёстких хоккеистов в истории лиги.

Ранее сообщалось, как российские хоккеисты продолжают переписывать историю НХЛ.