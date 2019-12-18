Боец UFC Ортега выразил заинтересованность в поединке с Магомедшариповым

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Американский боец смешанных единоборств Брайан Ортега заявил, что не против провести поединок с россиянином Забитом Магомедшариповым.
Боец UFC Ортега выразил заинтересованность в поединке с Магомедшариповым
  • © РИА Новости

«Если Холлоуэй и Волкановски проведут реванш, то нам предстоит выяснить, кто будет следующим претендентом. Корейский Зомби всё ещё находится в моём списке, помимо этого есть Забит Магомедшарипов. Жозе Альдо и Фрэнки Эдгар, похоже, перейдут в легчайший вес», — цитирует Ортегу MMA Junkie.

Брайан Ортега пропустит турнир UFC Fight Night 165 в Южной Корее из-за травмы. Магомедшарипов планирует провести следующий поединок 18 апреля на турнире UFC 249, но имя соперника россиянина пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтинга UFC в своих весовых категориях.

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