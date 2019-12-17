Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтинга UFC в своих весовых категориях
- @UFCEurope
Официальный сайт UFC опубликовал обновлённые рейтинги бойцов организации. Россиянин Пётр Ян после победы над Юрайей Фэйбером поднялся на третью строчку списка сильнейших в легчайшем весе. Его соотечественник Забит Магомедшарипов, который одержал победу над Келвином Каттаром, также поднялся в топ-3 рейтинга лучших бойцов полулёгкого веса.
Российский чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает занимать второе место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от категории.
Ранее Ян заявил, что чемпион UFC Сехудо не продержится против него пяти раундов.