Ян заявил, что чемпион UFC Сехудо не продержится против него пяти раундов

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян считает, что готов выйти в октагон против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американца Генри Сехудо.

«Я очень хочу поединка с Сехудо, но тот хочет боя с Жозе Алдо. Я чувствую ментально и внутренне, что могу его победить, и всего себя оставлю в октагоне. Он не сумеет продержаться против меня пять раундов», — цитирует Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

В последнем бою, который состоялся в ночь на 15 декабря в Лас-Вегасе, Ян нокаутировал американца Юрайю Фэйбера.

Ранее сообщалось, почему Ян больше Алдо заслуживает право на титульный бой с Сехудо.