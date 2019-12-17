Ян заявил, что чемпион UFC Сехудо не продержится против него пяти раундов

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян считает, что готов выйти в октагон против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американца Генри Сехудо.
Ян заявил, что чемпион UFC Сехудо не продержится против него пяти раундов
  • Reuters

«Я очень хочу поединка с Сехудо, но тот хочет боя с Жозе Алдо. Я чувствую ментально и внутренне, что могу его победить, и всего себя оставлю в октагоне. Он не сумеет продержаться против меня пять раундов», — цитирует Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

В последнем бою, который состоялся в ночь на 15 декабря в Лас-Вегасе, Ян нокаутировал американца Юрайю Фэйбера.

Ранее сообщалось, почему Ян больше Алдо заслуживает право на титульный бой с Сехудо.

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