Божович рассказал, почему его не уволили из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович опроверг слухи о большой сумме компенсации, прописанной в его контракте на случай, если клуб захочет уволить наставника.

«Руководство ожидает, чтобы я взял ответственность на себя. Я к этому готов. И готов работать больше, чтобы вытащить команду из сложной ситуации. Если бы я думал, что виноват, на сто процентов ушёл бы сам. Но у нас новая команда, а так быстро ничего не построить», — заявил Божович в интервью Sport24.

Также главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал слухи о большой сумме неустойки, якобы прописанной в его контракте.

«Я слышал слухи о неустойке, которая не по карману клубу, однако это неправда. У меня контракт составлен по законам России: если клуб захочет уволить меня, то должен заплатить зарплату за три месяца. Но речь не о деньгах. Позиция, на которой мы находимся, — она не наша. Мы заслуживаем большего по игре. Таблица очень плотная, и ситуация такая, что всё может очень быстро поменяться. Потому я и хочу продолжить работу. Считаю, футболисты доверяют мне и хотят со мной работать. Так что вопрос не в деньгах, а в спортивных принципах», — добавил тренер.

В настоящее время «Крылья Советов» находятся в зоне вылета, имея 18 очков после 18 туров.

Ранее Божович заявил, что «Крыльям Советов» нужен новый вратарь.