Божович заявил, что «Крыльям Советов» нужен новый вратарь
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- РИА Новости
«Много усилений «Крыльям» не нужно: нужны три качественных футболиста, которые смогут поднять уровень нашей игры. Это голкипер, левый защитник и атакующий полузащитник. Рыжиков — уже возрастной вратарь, нужно искать ему замену. У нас есть молодой Овсянников, но турнирная ситуация не такая, чтобы предоставлять ему шанс», — заявил Божович в интервью Sport24.
После 19 туров «Крылья Советов» находятся в зоне вылета, занимая 15-е место и имея 18 очков в активе.
Ранее сообщалось, что Галактионов может заменить Божовича в «Крыльях Советов».