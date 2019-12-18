Божович заявил, что «Крыльям Советов» нужен новый вратарь

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о позициях в команде, нуждающихся в усилении.

«Много усилений «Крыльям» не нужно: нужны три качественных футболиста, которые смогут поднять уровень нашей игры. Это голкипер, левый защитник и атакующий полузащитник. Рыжиков — уже возрастной вратарь, нужно искать ему замену. У нас есть молодой Овсянников, но турнирная ситуация не такая, чтобы предоставлять ему шанс», — заявил Божович в интервью Sport24.

После 19 туров «Крылья Советов» находятся в зоне вылета, занимая 15-е место и имея 18 очков в активе.

Ранее сообщалось, что Галактионов может заменить Божовича в «Крыльях Советов».