Малкин заявил, что надеется провести в «Питтсбурге» ещё пять-шесть сезонов

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свою 400-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Хочу играть в хоккей на самом высоком уровне, и сейчас у меня это получается. Надеюсь провести в «Питтсбурге» ещё пять-шесть сезонов. Быть в компании с Ягром, Лемьё, Кросби просто потрясающе. Каждый гол особенный по-своему», — цитирует Малкина Pens Inside Scoop.

Он также отметил, что ему хочется забросить ещё больше шайб. По его мнению, он провёл не лучший матч против «Калгари Флэймз», но главное, что его команда победила.

«Надеюсь, что завтра буду чувствовать себя лучше. Я понимал, что сегодня будет тяжело», — добавил Малкин.

«Питтсбург» обыграл «Калгари» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ.