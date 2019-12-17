«Зенит» уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги санкт-петербургский «Зенит» проиграл тель-авивскому «Маккаби».
«Зенит» уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги
  • © basket.fc-zenit.ru

Встреча, проходившая на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 82:71 в пользу гостей.

Самым результативным в составе хозяев стал Уильям Томас — 15 очков. У гостей наибольший вклад в победу внёс Тайлер Дорси — 17 очков.

«Зенит» находится на последнем месте в регулярном чемпионате Евролиги, имея три победы в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил турецкому «Тофашу» и вылетел из Еврокубка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить