«Зенит» уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги санкт-петербургский «Зенит» проиграл тель-авивскому «Маккаби».

Встреча, проходившая на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 82:71 в пользу гостей.

Самым результативным в составе хозяев стал Уильям Томас — 15 очков. У гостей наибольший вклад в победу внёс Тайлер Дорси — 17 очков.

«Зенит» находится на последнем месте в регулярном чемпионате Евролиги, имея три победы в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил турецкому «Тофашу» и вылетел из Еврокубка.