«Зенит» уступил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги
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Встреча, проходившая на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 82:71 в пользу гостей.
Самым результативным в составе хозяев стал Уильям Томас — 15 очков. У гостей наибольший вклад в победу внёс Тайлер Дорси — 17 очков.
«Зенит» находится на последнем месте в регулярном чемпионате Евролиги, имея три победы в 14 матчах.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» уступил турецкому «Тофашу» и вылетел из Еврокубка.