«Локомотив-Кубань» уступил турецкому «Тофашу» и вылетел из Еврокубка

В матче группового этапа баскетбольного Еврокубка краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл турецкий «Тофаш».

Матч, проходивший на арене «Тофаш Спор Салону» в турецкой Бурсе, завершился победой хозяев со счётом 92:90.

Самыми результативными игроками в составе «Локомотива-Кубани» стали Миндаугас Кузьминскас и Сэм Деккер, набравшие по 17 очков. У хозяев 21 очко набрал Сэмми Мехия.

«Локомотив-Кубань» занял пятое место в группе и не сумел выйти в следующий раунд турнира.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Лиги чемпионов.