«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Лиги чемпионов

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» оказались сильнее немецкого клуба «Брозе Бамберг» в матче девятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась победой хозяев со счётом 76:75.

В составе победителей наиболее результативными стали Дарлин Уиллис и Павел Антипов, набравшие по 12 очков. У «Бамберга» 14 очков на счету Брайса Тэйлора.

«Нижний Новгород» занимает второе место в группе С. Следующий поединок команда проведёт 7 января на выезде против черногорского «Морнара».

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Тенерифе» в матче баскетбольной ЛЧ.