«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Лиги чемпионов
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Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась победой хозяев со счётом 76:75.
В составе победителей наиболее результативными стали Дарлин Уиллис и Павел Антипов, набравшие по 12 очков. У «Бамберга» 14 очков на счету Брайса Тэйлора.
«Нижний Новгород» занимает второе место в группе С. Следующий поединок команда проведёт 7 января на выезде против черногорского «Морнара».
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Тенерифе» в матче баскетбольной ЛЧ.