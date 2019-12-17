«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Лиги чемпионов

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Баскетболисты «Нижнего Новгорода» оказались сильнее немецкого клуба «Брозе Бамберг» в матче девятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Лиги чемпионов
  • ©nn-basket.ru

Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась победой хозяев со счётом 76:75.

В составе победителей наиболее результативными стали Дарлин Уиллис и Павел Антипов, набравшие по 12 очков. У «Бамберга» 14 очков на счету Брайса Тэйлора.

«Нижний Новгород» занимает второе место в группе С. Следующий поединок команда проведёт 7 января на выезде против черногорского «Морнара».

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» обыграл «Тенерифе» в матче баскетбольной ЛЧ.

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