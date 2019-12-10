«Нижний Новгород» обыграл «Тенерифе» в матче баскетбольной ЛЧ
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Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 75:72 в пользу российского клуба.
В составе хозяев самым результативным был Брендон Браун, набравший 26 очков. У испанского клуба 18 очков набрал грузинский центровой Георге Шермадини.
Несмотря на поражение, «Тенерифе» продолжает возглавлять группу С. «Нижний Новгород» идёт вторым.
Ранее сообщалось, что Теодосич номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги.