«Нижний Новгород» обыграл «Тенерифе» в матче баскетбольной ЛЧ

В матче группового раунда Лиги чемпионов баскетболисты «Нижнего Новгорода» одержали победу над «Тенерифе».

Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 75:72 в пользу российского клуба.

В составе хозяев самым результативным был Брендон Браун, набравший 26 очков. У испанского клуба 18 очков набрал грузинский центровой Георге Шермадини.

Несмотря на поражение, «Тенерифе» продолжает возглавлять группу С. «Нижний Новгород» идёт вторым.

Ранее сообщалось, что Теодосич номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги.