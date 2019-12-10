Теодосич номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги

Бывший защитник московского ЦСКА Милош Теодосич включён в число номинантов на попадание в символическую команду десятилетия баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

32-летний Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год и в составе московского клуба стал чемпионом Евролиги 2016 года. Прежде, играя за греческий «Олимпиакос», он был признан самым ценным игроком турнира в сезоне-2009/10.

После ухода из ЦСКА он два сезона провёл в НБА в составе «Лос-Анджелес Клипперс», а летом 2019 года перешёл в итальянский «Виртус».

Всего будет представлено 50 номинантов на включение в символическую команду прошедшего десятилетия в Евролиге. Голосование начнётся в 2020 году. Победители будут определены по итогам голосования болельщиков, игроков, тренеров и представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что Кайл Хайнс номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги.