Хайнс номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги

Центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс включён в число номинантов на попадание в символическую команду десятилетия баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

33-летний Хайнс является четырёхкратным победителем Евролиги, дважды он выиграл в составе греческого «Олимпиакоса» и ещё два раза с ЦСКА, за который играет с 2013 года. Он также дважды признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги — в 2016 и 2018 годах.

Всего будет представлено 50 номинантов на включение в символическую команду прошедшего десятилетия в Евролиге. Голосование начнётся в 2020 году. Победители будут определены по итогам голосования болельщиков, игроков, тренеров и представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Барселону» в баскетбольной Евролиге.