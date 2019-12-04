Хайнс номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги

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Центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс включён в число номинантов на попадание в символическую команду десятилетия баскетбольной Евролиги.
Хайнс номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

33-летний Хайнс является четырёхкратным победителем Евролиги, дважды он выиграл в составе греческого «Олимпиакоса» и ещё два раза с ЦСКА, за который играет с 2013 года. Он также дважды признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги — в 2016 и 2018 годах.

Всего будет представлено 50 номинантов на включение в символическую команду прошедшего десятилетия в Евролиге. Голосование начнётся в 2020 году. Победители будут определены по итогам голосования болельщиков, игроков, тренеров и представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Барселону» в баскетбольной Евролиге.

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