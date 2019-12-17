Ржига: для нас дело чести услышать чешский гимн перед игрой

Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига прокомментировал инцидент с гимном на Кубке Первого канала в Москве.

«Такие случаи — не редкость, но на таком турнире такого не должны допускать. Надо перепроверять всё перед началом. Этот случай могут расценивать по-разному, но с политикой это никак не связано. Мы посмеялись, но было немного стыдно и жалко, что не прозвучал наш гимн. Для нас дело чести услышать чешский гимн перед игрой. Другого подтекста в этом нет — ни исторического, ни политического», — приводит слова Ржиги «Спорт-Экпресс».

Перед матчем Кубка Первого канала между Чехией и Швецией по ошибке прозвучал гимн Казахстана. Федерация хоккея России принесла свои извинения чешской стороне за такой инцидент.

Ранее сообщалось, что ФХР хочет организовать матч сборной России на открытом воздухе.