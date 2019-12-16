В Севастополе подвели итоги конкурса «Спортсмен года — 2019»

В Севастополе выбрали победителей регионального конкурса «Спортсмен года — 2019», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

«Анастасия Долгова, наша знаменитая спортсменка по олимпийским видам спорта, набрала почти 1 тыс. баллов, в то время как другие спортсмены — около 300—400. Конечно, в первую очередь в зачёт идут мировые и международные награды. Чем больше таковых, тем больше баллов», — подчеркнул директор Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Дмитрий Карпов.

Обладателями Гран-при стали Анастасия Долгова и Андрей Граничка. Всего жюри выделило 18 номинаций, в которых 105 спортсменов получили награды.

Победителей выбрали среди спортсменов по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта. Также были отмечены «подающие надежды», игровая команда и тренер, ветераны спорта, спортивные школы, федерации, организации и сооружения, а также спортивные мероприятия, волонтёры и организаторы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде наградили лучших спортсменов 2019 года.