В Калининграде наградили лучших спортсменов 2019 года
- РИА Новости
«Вручены не только персональные награды, но и благодарственные письма за содействие, преданность сфере и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Калининградской области», — отметила министр спорта региона Наталья Ищенко.
Как сообщает «Янтарный край», по её словам, премия «Янтарный олимп» проводится в десятый раз и ежегодно отмечает тех, кто добивался успеха на муниципальной, региональной, федеральной и международной арене для региона и всей страны.
Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил государственные награды жителям региона.