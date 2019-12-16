В Калининграде наградили лучших спортсменов 2019 года

В Калининграде прошла церемония награждения лучших атлетов, тренеров, глав спортивных организаций и меценатов «Янтарный олимп».

«Вручены не только персональные награды, но и благодарственные письма за содействие, преданность сфере и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Калининградской области», — отметила министр спорта региона Наталья Ищенко.

Как сообщает «Янтарный край», по её словам, премия «Янтарный олимп» проводится в десятый раз и ежегодно отмечает тех, кто добивался успеха на муниципальной, региональной, федеральной и международной арене для региона и всей страны.

Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил государственные награды жителям региона.