В Оренбургской области вручили госнаграды

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил государственные награды жителям региона, сообщает RIA56.
В Оренбургской области вручили госнаграды
  • РИА Новости

Церемония состоялась перед концертом, который был посвящён 85-летию Оренбургской области и 275-летию Оренбургской губернии.

В частности, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом Дружбы награждён Владимир Позднеев — худрук Оренбургского государственного академического русского народного хора.

За заслуги в области образования почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено педагогу лицея №1 Оренбурга Лидии Сайгановой.

Звание и нагрудный знак «Почётный гражданин Оренбургской области» вручили Алексею Чернышёву, руководившему регионом с 2000 по 2010 год.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области вручили государственные награды спортсменам.

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