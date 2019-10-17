В Подмосковье вручили госнаграды спортсменам

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В Московской области вручили государственные награды спортсменам, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье вручили госнаграды спортсменам
  • © пресс-служба губернатора Московской области

Церемония состоялась в рамках первого тренерского совета.

Знаки «За заслуги перед Московской областью» III степени присуждены чемпиону мира по фристайлу Максиму Бурову, боксёрам-чемпионам Андрею Замковому и Екатерине Пальцевой, а также пятикратной чемпионке мира по синхронному плаванию Веронике Калининой, чемпионке мира по художественной гимнастике Екатерине Селезнёвой и заслуженному тренеру России Ольге Назаровой.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане наградили спортсменов за успехи на международных соревнованиях.

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