В Подмосковье вручили госнаграды спортсменам

В Московской области вручили государственные награды спортсменам, сообщает телеканал «360».

Церемония состоялась в рамках первого тренерского совета.

Знаки «За заслуги перед Московской областью» III степени присуждены чемпиону мира по фристайлу Максиму Бурову, боксёрам-чемпионам Андрею Замковому и Екатерине Пальцевой, а также пятикратной чемпионке мира по синхронному плаванию Веронике Калининой, чемпионке мира по художественной гимнастике Екатерине Селезнёвой и заслуженному тренеру России Ольге Назаровой.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане наградили спортсменов за успехи на международных соревнованиях.