Серена Уильямс уверена, что должна зарабатывать не меньше мужчин

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Американская теннисистка Серена Уильямс выразила уверенность, что должна зарабатывать не меньше мужчин.
Серена Уильямс уверена, что должна зарабатывать не меньше мужчин
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я чувствую, что все мы заслуживаем того, что заслуживаем. Я заслуживаю получать столько же, сколько и мужчины. Я не заслуживаю получать меньше только потому, что у меня есть грудь, а у них нет», — цитирует спортсменку Tennis World USA.

Она подчеркнула, что трудится с раннего детства так же упорно, как и мужчины. 

«Я не должна получать меньше из-за своего пола», — заявила Уильямс.

Американка является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что теннисиста из топ-30 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов заподозрили в участии в договорных матчах.

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