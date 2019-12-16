Японская фигуристка Кихира призналась, что будет скучать по Загитовой

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Японка Рика Кихира призналась, что будет скучать по российской фигуристке Алине Загитовой, которая приняла решение приостановить карьеру.
Японская фигуристка Кихира призналась, что будет скучать по Загитовой
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Мы часто соревновались друг с другом, я буду по-настоящему скучать по Загитовой», — цитирует Кихиру The Mainchini.

Она также подчеркнула, что была очень удивлена решением россиянки.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка заявила, что восхищается здравым мышлением Загитовой.

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