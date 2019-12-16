Японская фигуристка Кихира призналась, что будет скучать по Загитовой
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«Мы часто соревновались друг с другом, я буду по-настоящему скучать по Загитовой», — цитирует Кихиру The Mainchini.
Она также подчеркнула, что была очень удивлена решением россиянки.
13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.
Ранее олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка заявила, что восхищается здравым мышлением Загитовой.