Навка: я восхищена, насколько здраво мыслит Загитова

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка прокомментировала решение 17-летней российской фигуристки Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.

«Знаете, я восхищена. Насколько рационально, мудро и здраво мыслит эта юная девушка! На сегодня Алина добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграла все возможные титулы. К своему юному возрасту она уже стала лучшей фигуристкой мира! И помимо этого, она чётко знает и понимает, что ей нужно и как! По её словам, в этом году она должна сдать ЕГЭ и подготовиться к поступлению в вуз. Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы закончились, и приходится брать небольшой тайм-аут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травму. Уверена, что этот период она использует с максимальной пользой», — написала Навка в Instagram.

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры. Однако фигуристка продолжит выступать в ледовых шоу.

Ранее Слуцкая выразила мнение, что никто не вправе осуждать Загитову за решение приостановить карьеру.