Слуцкая считает, что никто не вправе осуждать Загитову за решение приостановить карьеру
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«Сейчас очень много обсуждений на счёт того, что Алина приостановила свою карьеру. Могу сказать лишь одно: никто не вправе осуждать её, она взрослый человек и сама приняла это решение. А мы, как поклонники, зрители и коллеги, должны это решение уважать. Мы не имеем права заявлять, что она зря это сделала,ведь она действительно делала всё, что могла. Мы должны поддержать её, уважать её выбор, ведь у неё впереди много интересной работы», — написала Слуцкая в Instagram.
Алина Загитова приостановила свои спортивные выступления и пропустит чемпионат России. Однако спортсменка будет выступать в ледовых шоу.
Ранее сообщалось, как заявление Загитовой привело к конфликту Тутберидзе, Тарасовой и Плющенко.