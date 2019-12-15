Слуцкая считает, что никто не вправе осуждать Загитову за решение приостановить карьеру

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить профессиональную спортивную карьеру.
Слуцкая считает, что никто не вправе осуждать Загитову за решение приостановить карьеру
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Сейчас очень много обсуждений на счёт того, что Алина приостановила свою карьеру. Могу сказать лишь одно: никто не вправе осуждать её, она взрослый человек и сама приняла это решение. А мы, как поклонники, зрители и коллеги, должны это решение уважать. Мы не имеем права заявлять, что она зря это сделала,ведь она действительно делала всё, что могла. Мы должны поддержать её, уважать её выбор, ведь у неё впереди много интересной работы», — написала Слуцкая в Instagram.

Алина Загитова приостановила свои спортивные выступления и пропустит чемпионат России. Однако спортсменка будет выступать в ледовых шоу.

Ранее сообщалось, как заявление Загитовой привело к конфликту Тутберидзе, Тарасовой и Плющенко.

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