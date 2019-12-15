Губерниев отреагировал на скандал в фигурном катании

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал, разразившийся в фигурном катании после того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры.
Губерниев отреагировал на скандал в фигурном катании
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«Дорогие мои, любимые поклонники биатлона! Огромное вам спасибо, уверен, что вы никогда не устроите в сети дикий срач, как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех! Тутберидзе, Медведеву, Загитову, Плющенко, Тарасову etc!» — написал Губерниев в своём Instagram.

Скандал разразился после того, как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Комментируя такой поступок фигуристки, тренеры Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко предположили, что она уже не вернётся в большой спорт или, возможно, подумывает о смене наставника. В ответ команда Этери Тутберидзе опубликовала большое заявление с претензиями в адрес обоих специалистов, которое вызвало широкий резонанс.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе в своём Instagram опубликовала стихотворение Марины Цветаевой.

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