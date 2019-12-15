Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой в разгар скандала в фигурном катании
- РИА Новости
При этом специалист никак не обозначила, с какой целью было опубликовано данное произведение. В её публикации — только текст стихотворения.
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Проста моя осанка, Нищ мой домашний кров. Ведь я островитянка С далеких островов! Живу — никто не нужен! Взошел — ночей не сплю. Согреть чужому ужин — Жилье свое спалю! Взглянул — так и знакомый, Взошел — так и живи! Просты наши законы: Написаны в крови. Луну заманим с неба В ладонь,— коли мила! Ну, а ушел — как не был, И я — как не была. Гляжу на след ножовый: Успеет ли зажить До первого чужого, Который скажет: «Пить». М. Цветаева
Скандал разразился после того, как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры. Комментируя такой поступок фигуристки, тренеры Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко предположили, что она уже не вернётся в большой спорт или, возможно, подумывает о смене наставника. В ответ команда Тутберидзе опубликовала большое заявление с претензиями в адрес обоих специалистов, которое вызвало широкий резонанс.
Ранее Татьяна Навка посоветовала Загитовой приостановить профессиональную карьеру.