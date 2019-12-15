Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой в разгар скандала в фигурном катании

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своём Instagram опубликовала стихотворение Марины Цветаевой.

При этом специалист никак не обозначила, с какой целью было опубликовано данное произведение. В её публикации — только текст стихотворения.

Скандал разразился после того, как олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры. Комментируя такой поступок фигуристки, тренеры Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко предположили, что она уже не вернётся в большой спорт или, возможно, подумывает о смене наставника. В ответ команда Тутберидзе опубликовала большое заявление с претензиями в адрес обоих специалистов, которое вызвало широкий резонанс.

Ранее Татьяна Навка посоветовала Загитовой приостановить профессиональную карьеру.