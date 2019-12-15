«Сосьедад» ответил на жалобу «Барселоны» по эпизоду с Пике

Пресс-служба «Реала Сосьедад» отреагировала на намерение каталонской «Барселоны» подать жалобу на судейство в матче 17-го тура испанской Примеры из-за эпизода с защитником Жераром Пике.

В каталонской команде остались недовольны решением арбитра, не назначившего пенальти в эпизоде с падением Пике в штрафной площади «Сосьедада» после борьбы с Диего Льоренте в концовке встречи.

«Если кто-то желает показать некоторые изображения, то мы поможем выбрать те, которые чётко отображают реальность», — говорится в сообщении клуба из Сан-Себастьяна в Twitter, к которому прикреплены фотографии спорного эпизода, по которым видно, что оба игрока держали друг друга за футболки.

Si otros prefieren quedarse con otras imágenes, les ayudamos a que seleccionen las que más claramente muestran la realidad#AurreraRealapic.twitter.com/4Y5hGwTQKA — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 15 декабря 2019 г.

Встреча, прошедшая 14 декабря, завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола.