Кудашов: сборная России выполнила план на игру в матче с Финляндией
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«Сыграли лучше в обороне и использовали свои моменты. Во втором периоде было много моментов, надо было дожимать. Финны не раскрываются, с ними тяжело играть в атаке. Сегодня мы выполнили план на игру», — приводит слова Кудашова ТАСС.
Сборная России на футбольном стадионе «Газпром Арена» победила команду Финляндии со счетом 2:0 и заняла второе место на Кубке Первого канала.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был назван лучшим игроком Кубка Первого канала.