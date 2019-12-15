Кудашов: сборная России выполнила план на игру в матче с Финляндией

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал победу над национальной командой Финляндии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

«Сыграли лучше в обороне и использовали свои моменты. Во втором периоде было много моментов, надо было дожимать. Финны не раскрываются, с ними тяжело играть в атаке. Сегодня мы выполнили план на игру», — приводит слова Кудашова ТАСС.

Сборная России на футбольном стадионе «Газпром Арена» победила команду Финляндии со счетом 2:0 и заняла второе место на Кубке Первого канала.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был назван лучшим игроком Кубка Первого канала.