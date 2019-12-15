Капризов назван лучшим игроком Кубка Первого канала

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Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов назван лучшим игроком Кубка Первого канала.
Капризов назван лучшим игроком Кубка Первого канала
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

После завершения Кубка Первого канала состоялось вручение индивидуальных наград по итогам турнира.

Лучшим хоккеистом стал форвард сборной России Кирилл Капризов. Лучшим голкипером стал его партнёр по команде Илья Сорокин. Игорь Ожиганов назван лучшим защитником. Приз среди форвардов получил нападающий сборной Швеции Деннис Расмуссен.

Победу на турнире одержала шведская команда, россияне стали вторыми.

Ранее Слепышев отметил атмосферу на матче Кубка Первого канала с Финляндией.

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