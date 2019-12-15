Слепышев отметил атмосферу на матче Кубка Первого канала с Финляндией

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Автор дубля в ворота сборной Финляндии в матче Кубка Первого канала (2:0) Антон Слепышев заявил, что ему понравилась атмосфера на матче.
Слепышев отметил атмосферу на матче Кубка Первого канала с Финляндией
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Всегда ожидаешь от себя, что забьёшь. Я настраивался, как и на остальные игры, но здорово, что получилось забить. Спасибо партнёрам, помогли. Как я оценю атмосферу? Здорово, просто отлично! И в том году мы были здесь, и сейчас. Это здорово для хоккея и для города, спасибо всем зрителям за поддержку. Дай бог, такие поединки будут каждый год. Температура нормальная. Но в таких матчах, что в НХЛ, что в других лигах, лёд всегда оставляет желать лучшего. Но в целом всё равно кайф!» — заявил Слепышев.

Ранее сообщалось, что хоккейный матч сборных России и Финляндии посетили почти 68 тысяч болельщиков.

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