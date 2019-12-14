Тарасова прокомментировала решение Коляды не выступать на ЧР

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Михаила Коляды не принимать участия в чемпионате России в Красноярске.

«Мы поедем на чемпионат России и будем смотреть на тех, кто будет там выступать. И там будут люди отбираться для выступления на чемпионате Европы и мира, работать не на жизнь, а на смерть. У нас очень трудные соревнования, тяжёлый отбор. Мише Коляде я писала, желаю ему всякого выздоровления — и физического, и морального», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

24-летний Коляда, шесть раз выступавший на чемпионатах России и по два раза завоевывавший золотые и серебряные награды, снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем.

Первенство России по фигурному катанию 2020 года пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Ранее Тарасова заявила, что не видит перспектив у Столбовой и Новосёлова после снятия с ЧР.