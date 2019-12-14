Тарасова заявила, что не видит перспектив у Столбовой и Новосёлова после снятия с ЧР

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Ксении Столбовой и Андрея Новосёлова, выступающих в соревнованиях спортивных пар, не принимать участие в чемпионате России в Красноярске.

«Только что забрала их костюмы, их закончили на прошлой неделе. Мне жаль, но, как мне кажется, это была их единственная возможность выступить на чемпионате России, если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они «доживут» до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться, потому что я у них на тренировках была, и не раз», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она считает, что возможно это был их единственный шанс.

«И если это серьёзная травма, то мне очень жаль Андрюшу, потраченные усилия Ксюши и их тренера Николая Морозова, он работал с ними. Не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт — жестокая вещь», — добавила специалист.

Столбова и Новосёлов начали выступать в паре с нынешнего сезона. Прежде фигуристка каталась с Фёдором Климовым, с которым завоевала серебро Игр в Сочи в соревнованиях спортивных пар, а также золото в командном турнире.

Первенство России по фигурному катанию 2020 года пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Ранее стало известно, что Михаил Коляда пропустит чемпионат России.