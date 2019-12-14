Тарасова заявила, что не видит перспектив у Столбовой и Новосёлова после снятия с ЧР
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- РИА Новости
«Только что забрала их костюмы, их закончили на прошлой неделе. Мне жаль, но, как мне кажется, это была их единственная возможность выступить на чемпионате России, если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они «доживут» до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться, потому что я у них на тренировках была, и не раз», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Она считает, что возможно это был их единственный шанс.
«И если это серьёзная травма, то мне очень жаль Андрюшу, потраченные усилия Ксюши и их тренера Николая Морозова, он работал с ними. Не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт — жестокая вещь», — добавила специалист.
Столбова и Новосёлов начали выступать в паре с нынешнего сезона. Прежде фигуристка каталась с Фёдором Климовым, с которым завоевала серебро Игр в Сочи в соревнованиях спортивных пар, а также золото в командном турнире.
Первенство России по фигурному катанию 2020 года пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.
Ранее стало известно, что Михаил Коляда пропустит чемпионат России.